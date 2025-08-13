В Киеве более 20 чиновников и бизнесменов обвинили в ущербе бюджету

Прокуратура Киева обвинила 22 человек в хищениях на 230 млн гривен

Киевская городская прокуратура предъявила обвинения 22 чиновникам и предпринимателям столицы Украины по делу о нанесении ущерба городскому бюджету более чем на 230 млн гривен (свыше $5,5 млн). Об этом сообщил Офис генпрокурора Украины в своем Telegram-канале.

Среди фигурантов — руководитель аппарата Киевской городской госадминистрации (КГГА), начальник управления дорожной инфраструктуры Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, начальник управления «Киевтелесервис», генеральный директор Национального историко-архитектурного музея «Киевская крепость», а также несколько предпринимателей, поставлявших генераторы для школьных укрытий.

Несколько обвиняемых подозреваются в служебной халатности и пособничестве в незаконном завладении бюджетными средствами. В суд уже направлены ходатайства об избрании подозреваемым мер пресечения и отстранении их от должностей.

На днях турецкая газета Aydinlik сообщила, что окружение президента Украины Владимира Зеленского ежемесячно переводит на банковские счета базирующих в ОАЭ компаний $50 млн. По данным издания, средства перечисляются на счета двух компаний, связанных с Гмыриным. Предположительно, он является распорядителем средств, которые были получены коррупционным путем.

Ранее коррупционер из окружения Зеленского попался на новой афере.