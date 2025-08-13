На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Киеве более 20 чиновников и бизнесменов обвинили в ущербе бюджету

Прокуратура Киева обвинила 22 человек в хищениях на 230 млн гривен
true
true
true
close
Depositphotos

Киевская городская прокуратура предъявила обвинения 22 чиновникам и предпринимателям столицы Украины по делу о нанесении ущерба городскому бюджету более чем на 230 млн гривен (свыше $5,5 млн). Об этом сообщил Офис генпрокурора Украины в своем Telegram-канале.

Среди фигурантов — руководитель аппарата Киевской городской госадминистрации (КГГА), начальник управления дорожной инфраструктуры Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, начальник управления «Киевтелесервис», генеральный директор Национального историко-архитектурного музея «Киевская крепость», а также несколько предпринимателей, поставлявших генераторы для школьных укрытий.

Несколько обвиняемых подозреваются в служебной халатности и пособничестве в незаконном завладении бюджетными средствами. В суд уже направлены ходатайства об избрании подозреваемым мер пресечения и отстранении их от должностей.

На днях турецкая газета Aydinlik сообщила, что окружение президента Украины Владимира Зеленского ежемесячно переводит на банковские счета базирующих в ОАЭ компаний $50 млн. По данным издания, средства перечисляются на счета двух компаний, связанных с Гмыриным. Предположительно, он является распорядителем средств, которые были получены коррупционным путем.

Ранее коррупционер из окружения Зеленского попался на новой афере.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами