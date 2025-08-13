На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Коррупционер из окружения Зеленского попался на новой афере

Украинский чиновник Гмырин подозревается в махинациях с Одесским заводом
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Фигурант дела о переводах денег с Украины в ОАЭ, бывший консультант Фонда государственного имущества (ФГИ) республики Андрей Гмырин подозревается в присвоении $48 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные из украинской базы судебных документов.

По данным агентства, Гмырин фигурирует в деле экс-главы ФГИ Украины Дмитрия Сенниченко в качестве соорганизатора преступной группировки, причастной к отмыванию свыше $277 млн. Согласно информации украинских правоохранительных органов, Сенниченко и Гмырин участвовали в махинациях в том числе с Одесским припортовым заводом (ОПЗ).

С ноября 2019 года по июль 2020 года только Сенниченко и только от махинаций с ОПЗ нелегальным путем получил $1,3 млн. Общая сумма предполагаемой выгоды группировки за время контроля над ОПЗ оценивалась в 2 млрд гривен гривен или $48 млн.

11 августа турецкая газета Aydinlik сообщила, что окружение президента Украины Владимира Зеленского ежемесячно переводит на банковские счета базирующих в ОАЭ компаний $50 млн. По данным издания, средства перечисляются на счета двух компаний, связанных с Гмыриным. Предположительно, он является распорядителем средств, которые были получены коррупционным путем.

Сейчас Гмырин находится под международным следствием, связанным с его сетью компаний и портфелем предметов роскоши во Франции, ОАЭ и Европе.

Ранее Зеленского уличили в использовании тактики «опытного уголовника» в вопросе коррупции.

