В Подмосковье врачи удалили пенсионерке кисту с волосами, размером с голову ребенка

Хирурги Щелковской больницы спасли 71-летнюю пенсионерку с огромной кистой яичника, состоявшей из жировой ткани и волос. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

Пенсионерка была доставлена в медицинское учреждение с жалобами на острую боль в области живота и поясницы. Ранее подобные симптомы уже беспокоили женщину, но к врачам она не обращалась. В ходе обследования медики обнаружили перекрут придатков матки и объемное образование, достигающее 20 см в диаметре.

«Мы удалили новообразование, которое сразу же было направлено на гистологическое исследование. Это оказалась доброкачественная «дермоидная» киста яичника, внутри которой была слизеобразная масса, состоящая из жировой ткани и волос», — сообщила заведующая гинекологическим отделением Щелковской больницы Ольга Червинская.

Медики отметили, что подобные новообразования могут расти медленно и не доставлять дискомфорта. Жизни и здоровью пациентки ничего не угрожает, она выписана на амбулаторное лечение.

