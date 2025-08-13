На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщина, которой удалили желудок и часть печени, смогла родить двоих детей

В Великобритании женщина стала матерью во второй раз после рецидива рака желудка
Британка стала матерью во второй раз после того, как у нее удалили желудок и часть печени из-за рака. Ее историю рассказывает издание People.

Недавно 35-летняя Эрика стала мамой второго ребенка после повторного лечения от рака желудка. Впервые ей поставили диагноз в 18 лет, когда она еще сдавалась экзамены в школе. Тогда ей удалили часть желудка, после чего она успешно вернулась к учебе и жила полноценно. Однако через девять лет болезнь вернулась, и на этот раз потребовалось удалить оставшуюся часть желудка и часть печени.

Несмотря на тяжелое лечение, включая операции и лучевую терапию, Эрика забеременела во второй раз и родила здоровую дочь. Она рассказывает, что своевременно обратилась к врачу благодаря интуиции, а сейчас находится в стадии ремиссии. Женщина надеется стать примером для тех, кто только столкнулся с таким диагнозом, показывая, что жизнь продолжается.

Ранее ученые выяснили, что осложнения при беременности повышают риск инсульта.

