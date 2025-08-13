В Московской области изменили правила получения выплаты за третьего ребенка

В Московской области изменили условия получения выплаты за рождение третьего и последующих детей. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития области.

Теперь для оформления пособия в размере 300 тыс. рублей достаточно, чтобы в регионе был зарегистрирован один из родителей.

Программа действует с 2025 года и предназначена для родителей в возрасте до 35 лет. Одним из обязательных условий остается регистрация ребенка в Московской области.

До этого требовалась регистрация в Подмосковье обоих супругов. Вице-губернатор региона Людмила Болатаева отметила, что изменение правил позволит большему числу семей воспользоваться этой мерой поддержки. По ее данным, выплату уже получили 1,5 тыс. семей.

В России также предложили для повышения рождаемости значительно увеличить выплаты во время декретного отпуска. По словам старшего научного сотрудника Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александра Ларионова, при рождении второго ребенка сумму выплат следует увеличить до 60% от среднего дохода родителя и выплачивать на протяжении двух с половиной лет вместо полутора.

