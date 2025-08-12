На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юрист рассказал, какие меры поддержки могут получить родители к 1 сентября

Юрист Русяев: родители могут получить меры поддержки к 1 сентября
true
true
true
close
Shutterstock

Российские родители могут рассчитывать на различные меры поддержки в преддверии 1 сентября. Об этом »Москве 24» рассказал юрист Илья Русяев.

Так, семьи с низкими доходами могут получить единое пособие на детей до 17 лет в размере 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Кроме того, родители могут получить остаток из материнского капитала, если он не превышает 10 тыс. рублей. В рамках государственной формы поддержки школьников обеспечивают бесплатными учебниками, учеников 1–4-х классов — горячим питанием.

Юрист отметил, что в некоторых российских регионах реализуют свои программы, например, выплачивают компенсацию за покупку школьной формы и канцтоваров для многодетных или малообеспеченных семей.

«Например, в Москве многодетные родители получают почти 14 тыс. рублей на школьную форму для каждого ребенка-школьника, в других регионах суммы и условия отличаются», — подчеркнул Русяев.

В качестве еще одной меры Русяев назвал заключение социального контракта. При официальном статусе малоимущей семьи часть выделенных по нему средств можно направить на подготовку ребенка к школе. Этот инструмент требует личного обращения в органы соцзащиты и готовности подтвердить целевые траты.

Накануне вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести в России программу «Первосентябрьский капитал», которая предусматривает ежегодные выплаты на детей школьного возраста к 1 сентября, в размере не менее 25% от средней зарплаты по региону.

Ранее россиянам рассказали о мерах поддержки «студенческих семей».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами