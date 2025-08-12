Юрист рассказал, какие меры поддержки могут получить родители к 1 сентября

Российские родители могут рассчитывать на различные меры поддержки в преддверии 1 сентября. Об этом »Москве 24» рассказал юрист Илья Русяев.

Так, семьи с низкими доходами могут получить единое пособие на детей до 17 лет в размере 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Кроме того, родители могут получить остаток из материнского капитала, если он не превышает 10 тыс. рублей. В рамках государственной формы поддержки школьников обеспечивают бесплатными учебниками, учеников 1–4-х классов — горячим питанием.

Юрист отметил, что в некоторых российских регионах реализуют свои программы, например, выплачивают компенсацию за покупку школьной формы и канцтоваров для многодетных или малообеспеченных семей.

«Например, в Москве многодетные родители получают почти 14 тыс. рублей на школьную форму для каждого ребенка-школьника, в других регионах суммы и условия отличаются», — подчеркнул Русяев.

В качестве еще одной меры Русяев назвал заключение социального контракта. При официальном статусе малоимущей семьи часть выделенных по нему средств можно направить на подготовку ребенка к школе. Этот инструмент требует личного обращения в органы соцзащиты и готовности подтвердить целевые траты.

Накануне вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести в России программу «Первосентябрьский капитал», которая предусматривает ежегодные выплаты на детей школьного возраста к 1 сентября, в размере не менее 25% от средней зарплаты по региону.

Ранее россиянам рассказали о мерах поддержки «студенческих семей».