В Афганистане арестовали трех «искусных колдунов»

Pajhwok: в Балхе и Фарьябе задержали трех человек по обвинению в колдовстве
Depositphotos

В северных провинциях Балх и Фарьяб Афганистана задержали и арестовали трех человек по обвинению в колдовстве. Об этом сообщает Pajhwok со ссылкой на заявление министерства поощрения добродетели и предотвращения порока.

В публикации говорится, что «искусные колдуны» были пойманы в двух провинциях.

«В первом случае двое искусных колдунов-обманщиков в уезде Зари провинции Балх были арестованы мухтасибином при содействии сил безопасности с изъятым оборудованием, используемым для магической деятельности, включая специальные книги для колдовства», — отметили чиновники.

После задержания их передали в судебные органы для привлечения к ответственности.

В Фарьябе, где была проведена вторая операция, был задержан человек по имени Сайед Абдул Кабир в ходе проведения магических ритуалов.

Представители министерства добавили, что арестованные своими действиями «сеяли раздор» между семьями и занимались обманом людей.

Ранее власти афганской провинции запретили продажу кукол.

