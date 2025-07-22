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Власти афганской провинции запретили продажу кукол

Afghanistan International: на юге Афганистана в Кандагаре запретили продажу кукол
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Depositphotos

Власти Кандагара, крупнейшего города на юге Афганистана, запретили продажу кукол. Об этом сообщает портал Afghanistan International.

«Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока при талибах (движение внесено в список террористических организаций) объявило продажу ряда игрушек, включая кукол, харамом», — говорится в сообщении.

Причиной запрета могла стать убежденность талибов в том, что куклы похожи на идолов, поклонение которым является грехом в исламе. Власти города предписали немедленно убрать запрещенные товары с полок.

В Кандагаре находится резиденция верховного лидера Афганистана Хайбатуллы Ахундзады. Город до недавнего времени был вторым по численности населения городом Афганистана. На данный момент в нем много пуштунов, которые исповедуют ислам ханафитского толка, характеризующийся рациональным подходом к толкованию исламского права.

В начале июня власти провинции Лагман в Афганистане запретили изображения людей, животных и любых других живых существ в средствах массовой информации. Правила были введены в 18 других афганских провинциях — всего в стране 34 региона.

За последние четыре года «Талибан» значительно усилил ограничения на развлекательные и спортивные мероприятия в стране. Например, спортивное управление «Талибана» приостановило деятельность Афганской шахматной федерации, назвав игру в шахматы «запрещенной».

Ранее в Афганистане приказали отрезать головы фигуркам в настольном футболе.

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