Пенсионер напал на жену с ножом и палкой из-за пропавших штанов

В Ульяновской области пенсионер потерял брюки и угрожал жене
В Ульяновской области сотрудники полиции задержали пожилого мужчину, который угрожал жене ножом и палкой из-за того, что потерял брюки. Об этом сообщает УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 74-летняя пенсионерка, женщина сообщила, что муж угрожал ей. Выяснилось, что 77-летний мужчина утром потерял свои брюки и обвинил жену в их исчезновении.

Между супругами возникла ссора, в ходе которой пенсионер ударил женщину палкой по голове, а затем схватился за нож и начал высказывать угрозы. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело, мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого в Тюменской области мужчина избил сожительницу мухобойкой. Возлюбленная мужчины распивала спиртные напитки вместе с соседом, спустя некоторое время к ним присоединился обвиняемый. В ходе застолья он вышел на улицу, чтобы покурить, а вернувшись, застал женщину в постели с соседом. В порыве ревности мужчина схватил мухобойку и принялся избивать ею своего оппонента и возлюбленную.

Ранее в Башкирии мужчина жестоко избил экс-супругу, узнав о ее новых отношениях.

