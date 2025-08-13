На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-начальника управления культуры Пензы арестовали по делу о взятке

СК: бывшую главу управления культуры Пензы обвинили в получении взятки
true
true
true
close
Shutterstock

Первомайский районный суд Пензы арестовал бывшего начальника управления культуры города, обвиняемую в получении крупной взятки от предпринимателя. Об этом сообщило региональное Следственное управление Следственного комитета.

Имя подозреваемой СК не раскрывает, однако на сайте мэрии указано, что должность начальника управления культуры занимала Вера Фейгина. В пресс-службе администрации уточнили, что она уволена с 9 августа по соглашению сторон.

По данным следствия, 8 августа экс-чиновница получила от бизнесмена 250 тыс. рублей как первый транш от общей суммы взятки в 690 тыс. рублей. Вознаграждение, по версии следствия, предназначалось за незаконные действия, которые должны были создать преимущества при заключении договоров с предпринимателем и связанными с ним лицами в рамках одного проекта. Оба фигуранта были задержаны после передачи денег.

Бывшей чиновнице предъявили обвинение по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за незаконные действия), бизнесмену — по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере за незаконные действия). Обе статьи предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы.

Ранее в Приморском крае осудили гендиректора стройфирмы за взятку бассейном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами