Экс-начальника управления культуры Пензы арестовали по делу о взятке

Первомайский районный суд Пензы арестовал бывшего начальника управления культуры города, обвиняемую в получении крупной взятки от предпринимателя. Об этом сообщило региональное Следственное управление Следственного комитета.

Имя подозреваемой СК не раскрывает, однако на сайте мэрии указано, что должность начальника управления культуры занимала Вера Фейгина. В пресс-службе администрации уточнили, что она уволена с 9 августа по соглашению сторон.

По данным следствия, 8 августа экс-чиновница получила от бизнесмена 250 тыс. рублей как первый транш от общей суммы взятки в 690 тыс. рублей. Вознаграждение, по версии следствия, предназначалось за незаконные действия, которые должны были создать преимущества при заключении договоров с предпринимателем и связанными с ним лицами в рамках одного проекта. Оба фигуранта были задержаны после передачи денег.

Бывшей чиновнице предъявили обвинение по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за незаконные действия), бизнесмену — по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере за незаконные действия). Обе статьи предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы.

