Вандал повредил мемориальный комплекс героям ВОВ в Воронежской области

В Воронежской области задержали вандала, повредившего гранитную плиту с именем Героя Советского Союза на мемориальном комплексе. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Инцидент произошел в городе Эртиль. 9 августа в отдел полиции поступило сообщение от местных жителей о повреждении постаментов героев Великой Отечественной войны.

На месте происшествия был задержан 45-летний мужчина, подозреваемый в вандализме, которого затем направили в специализированное медицинское учреждение.

СК начал доследственную проверку и принял решение о возбуждении дела по статье 243.4 УК РФ, касающейся уничтожения или повреждения памятников, посвященных защитникам Отечества. Ведется следствие.

