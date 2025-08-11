На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Оренбургской области 18-летний юноша на камеру прикурил сигарету от Вечного огня

В Новотроицке подростка обвинили в реабилитации нацизма за съемку у Вечного огня
Подростка из Новотроицка обвинили в осквернении символа воинской славы, сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

По версии следствия, 7 августа 18-летний житель Новотроицка прикурил сигарету от Вечного огня в сквере «Воинам-интернационалистам» на пересечении улиц Советская и Уральская. При этом он матерился и снимал свои действия на мобильный телефон. Получившийся ролик был размещен в одном из городских Telegram-каналов.

Действия молодого человека квалифицированы по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма), возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан и извинился за свою выходку в отделе полиции. Ему уже предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Видео с извинениями от обвиняемого опубликовало УМВД по Оренбургской области. Расследование инцидента продолжается.

Ранее гражданин Марокко осквернил Могилу Неизвестного солдата в центре Парижа и был задержан.

