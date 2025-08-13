Россиянам объяснили, в каких случаях не стоит носить контактные линзы

Врачи хорошо относятся к коррекции зрения как при помощи очков, так и контактных линз, однако последние можно носить не всегда. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредил офтальмолог Антон Казанцев.

«Человек не может использовать контактные линзы, если у него есть какое-то воспаление на глазах, аллергическая реакция, конъюнктивиты. Это все те заболевания и состояния, при которых мы не можем использовать контактные линзы», — сказал специалист.

По этому в запасе всегда должны быть очки, подчеркнул он.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры офтальмологии ИМД РНИМУ им. Н.И. Пирогова Татьяна Павлова до этого говорила, что выбор между очками и контактными линзами зависит от индивидуальных предпочтений человека. При этом оба варианта имеют как плюсы, так и минусы.

Очки, по ее словам, — это более безопасный вариант, так как они не контактируют с глазной поверхностью и не создают риска инфекций. Однако они могут ограничивать поле зрения, запотевать, мешать при занятиях спортом или активном отдыхе. Линзы же обеспечивают более широкий угол обзора, не запотевают и не мешают, но требуют более внимательного ухода.

