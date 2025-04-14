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Врач раскрыла, что лучше — очки или линзы

Врач Павлова: выбор между очками и линзами зависит от персональных предпочтений
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Выбор между очками и контактными линзами зависит от индивидуальных предпочтений человека. При этом оба варианта имеют как плюсы, так и минусы. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила кандидат медицинских наук, доцент кафедры офтальмологии ИМД РНИМУ им. Н.И. Пирогова Татьяна Павлова.

«Очки — это более безопасный вариант, так как они не контактируют с глазной поверхностью и не создают риска инфекций. Однако они могут ограничивать поле зрения, запотевать, мешать при занятиях спортом или активном отдыхе. Линзы же обеспечивают более широкий угол обзора, не запотевают и не мешают, но требуют более внимательного ухода», — объяснила эксперт.

Она добавила, что контактные линзы являются удобным и безопасным средством коррекции зрения, но при условии, если будут соблюдены все рекомендации врача и правила гигиены.

Доцент кафедры офтальмологии ИМД РНИМУ им. Н. И. Пирогова, к.м.н. Татьяна Павлова до этого предупреждала, что однодневные контактные линзы нельзя оставлять на ночь, поскольку они выполнены из материалов с невысокой кислородной проницаемостью.

По ее словам, проблема перенашивания «однодневок» на сегодняшний день остается актуальной — с этим сталкиваются порядка 25-30% пользователей.

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