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В Китае разработали контактные линзы для ночного зрения

Daily Mail: китайские ученые разработали контактные линзы для ночного зрения
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Depositphotos

В Китае разработали контактные линзы для ночного зрения, пишет Daily Mail.

Группа ученых из Китая разработала инновационные контактные линзы, которые позволяют человеку видеть в темноте без использования дополнительного оборудования. Работа устройства основана на использовании специальных наночастиц, встроенных в тонкий полимерный слой контактной линзы. Эти частицы поглощают инфракрасное излучение и преобразуют его в видимый свет. Таким образом, человек может различать объекты, излучающие или отражающие инфракрасный свет, даже в полной темноте.

В ходе экспериментов добровольцы, надевшие такие линзы, смогли видеть мигающие сигналы в инфракрасном диапазоне, различать узоры и ориентироваться в условиях плохой освещенности. Также было замечено, что инфракрасный свет проникает сквозь закрытые веки, что позволило участникам тестирования воспринимать ИК-сигналы даже с закрытыми глазами.

Сейчас линзы работают только с искусственными источниками инфракрасного света. Однако исследователи продолжают работу над повышением чувствительности устройства, чтобы сделать возможным восприятие естественного теплового излучения предметов и живых существ.

Ранее женщина из США ослепла из-за контактных линз, которые носила в бассейне.

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