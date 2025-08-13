Россиянин пригласил соседку на свидание, а затем избил ее и ограбил

В Пятигорске юноша избил и ограбил девушку во время свидания

В Пятигорске 23-летний юноша пригласил 22-летнюю соседку на свидание, а затем избил ее и ограбил. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел во время ночной прогулки пары, планировавшей встретить рассвет вместе. Молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, внезапно напал на спутницу и нанес ей множественные удары, а также похитил сумку с 25 тысячами рублей внутри и серебряную цепочку, после чего скрылся. Общий ущерб составил более 71 тысячи рублей.

Пострадавшая с травмами была доставлена в больницу. Вред, причиненный ее здоровью, оценили как легкий. Полиция оперативно установила и задержала подозреваемого — им оказался сосед девушки. На допросе он признал вину, заявив, что потратил украденные деньги, а остальные вещи выбросил.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ — разбой». Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Петербурге школьник пришел на первое свидание и был избит знакомыми девушки.