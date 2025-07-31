В Петербурге школьник пришел на первое свидание и был избит знакомыми девушки

В Петербурге школьника избили друзья девушки, к которой он пришел на свидание

Школьник из Петербурга лишился телефона после свидания с девушкой. Об этом сообщает 78.ru.

17-летний молодой человек познакомился с девушкой в интернете и спустя какое-то время они договорились о встрече. Однако, когда он приехал на место, то заметил, что новая знакомая пришла с другом.

Компания решила прогуляться вместе, но позже к ним присоединились еще три человека, которых девушка знала. В какой-то момент один из них попросил у юноши телефон, но, когда тот отдал желаемое, его избили. Вся компания, в том числе и новая знакомая, скрылись.

Получил ли молодой человек травмы, не уточняется. По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов организовали проверку, участников инцидента ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Петербурге мужчина пытался украсть деньги у девушки, которая сняла их в банкомате. Он украл у девушки сумочку, думая, что 550 тысяч рублей она положила туда, во время конфликта он протащил пострадавшую по асфальту. Молодого человека задержали.

Ранее в Тюменской области мужчина избил сожительницу мухобойкой.