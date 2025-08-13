Иностранка пыталась незаконно вывезти $30 тысяч из РФ ради киоска по продаже кофе

В Шереметьево поймали иностранку, пытавшуюся незаконно вывезти из РФ $30 тысяч

В аэропорту Шереметьево 31-летнюю иностранку поймали на попытке незаконно вывезти крупную сумму денег из России. Об этом сообщает ФТС России.

Инцидент произошел при прохождении пассажиркой таможенного контроля. Иностранка-владелица московской кофейни заявила о наличии у нее $10 тысяч, но при досмотре у нее обнаружили более $30 тысяч и 48,5 тысячи рублей — всего свыше 1,7 млн рублей. Женщина объяснила, что это выручка от бизнеса, предназначенная для покупки киоска автоматической продажи кофе.

Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наличных — ч.1 ст. 200.1 УК РФ. Теперь женщине грозит до двух лет ограничения свободы или штраф в десятикратном размере от суммы незаконно перемещенных средств.

Ранее россиянка пыталась незаконно ввезти в Россию кольцо за 6 млн рублей и попалась.