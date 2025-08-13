«Ударил в лицо, выломал руку»: грузчик жестоко избил россиянку после ее просьбы

В Екатеринбурге местная жительница обратилась в полицию с заявлением на грузчика, который напал на нее во время выполнения услуги. Об этом сообщает издание E1.ru со ссылкой на потерпевшую.

Все произошло 12 августа в административном здании на улице Бебеля. По словам екатеринбурженки, она попросила грузчика занести привезенные им вещи в офис, но тот якобы отказался это делать, несмотря на то, что клиентка эту услугу оплатила. Тогда женщина решила связаться с его начальством, чтобы уточнить информацию, и спровоцировала со стороны работника фирмы агрессию.

«Он два раза ударил меня в лицо, после чего я дважды упала. На третий раз, когда я вставала с пола, он схватил меня за руку и начал выламывать ее», — поделилась потерпевшая.

На крики выбежали другие сотрудники офиса, которых женщина попросила вызвать полицию. Злоумышленник с места конфликта скрылся.

Екатеринбурженке потребовалась помощь медиков: ей диагностировали перелом руки, вывих бедра и плеча. В полиции подтвердили, что получили от потерпевшей заявление.

