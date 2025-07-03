«Я тебе сейчас устрою»: в Москве женщина-таксист избила пассажирку за просьбу о музыке

В Москве женщина-таксист набросилась с кулаками на пассажирку за просьбу сделать музыку потише. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.

«Сначала она попросила таксистку сделать музыку потише — в ответ услышала грубое «ты же в наушниках сидишь». Дальше последовала просьба ехать аккуратнее, так как пассажирку укачало от резких торможений и поворотов», — говорится в публикации.

В результате женщина-водитель решила высадить пассажирку в безлюдном месте. Та выходить отказалась, после чего такистка вытащила ее из машины и избила прямо на улице. На опубликованных кадрах слышно, как водительница кричит: «Я тебе сейчас устрою».

В итоге пострадавшая обратилась в полицию и поддержку сервиса такси. Но, по ее словам, нападавшая продолжает работать.

До этого водитель такси в Тюмени попытался похитить клиентку из-за отсутствия сдачи и потерял работу.

Инцидент произошел с жительницей Тюмени Ниной (имя изменено). В ночь на 25 июня она заказала такси за 280 рублей и расплачивалась наличными, но у водителя не оказалось сдачи с крупной купюры. После словесной перепалки с пассажиркой таксист уехал в неизвестном направлении. При этом он кричал, что отвезет ее туда, где получит «все, что ему нужно».

Ранее в Москве наказали таксиста, который выбросил инвалида на дорогу.