На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала о вариантах самого полезного варенья

Врач Соломатина: полезное варенье должно проходить минимальную термообработку
true
true
true
close
Shutterstock

Варенье сохранит наибольшую пользу, если пройдет минимальную термообработку, однако, это сократит срок хранения продукта. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, для максимальной пользы ягоды стоит перетереть с сахаром или варить пять минут.

«Витамин С разрушается при варке на 30-50%, а иногда и больше. Остальные компоненты, те же полифенолы, флавоноиды, антиоксиданты, кверцетин и катехин так или иначе могут подвергаться разрушению. Но если ягоды бросать сразу в кипящую воду — витамины разрушаются меньше», — уточнила Соломатина.

Врач отметила, что альтернативным вариантом может стать «быстрое варенье» с сахарозаменителем, которое можно заморозить и хранить дольше. Она добавила, что варенье с минимальным количеством сахара можно есть каждый день — примерно по две ложки. Людям с лишним весом и сахарным диабетом важно ограничивать потребление продукта.

Врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух до этого говорила, что малиновое варенье содержит вещества, полезные для сердца и иммунной системы.

Ранее россиянам рассказали, сколько варенья можно есть в день.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами