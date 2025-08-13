Врач рассказала о вариантах самого полезного варенья

Варенье сохранит наибольшую пользу, если пройдет минимальную термообработку, однако, это сократит срок хранения продукта. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, для максимальной пользы ягоды стоит перетереть с сахаром или варить пять минут.

«Витамин С разрушается при варке на 30-50%, а иногда и больше. Остальные компоненты, те же полифенолы, флавоноиды, антиоксиданты, кверцетин и катехин так или иначе могут подвергаться разрушению. Но если ягоды бросать сразу в кипящую воду — витамины разрушаются меньше», — уточнила Соломатина.

Врач отметила, что альтернативным вариантом может стать «быстрое варенье» с сахарозаменителем, которое можно заморозить и хранить дольше. Она добавила, что варенье с минимальным количеством сахара можно есть каждый день — примерно по две ложки. Людям с лишним весом и сахарным диабетом важно ограничивать потребление продукта.

Врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух до этого говорила, что малиновое варенье содержит вещества, полезные для сердца и иммунной системы.

Ранее россиянам рассказали, сколько варенья можно есть в день.