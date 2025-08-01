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Россиянам рассказали, сколько варенья можно есть в день

Врач Меркулова: в день можно есть не более 50 г варенья

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Александр Вильф/РИА Новости

В день можно есть не больше 50 граммов варенья в зависимости от его калорийности, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог, диетолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Ксения Меркулова.

«Варенье — это сочетание фруктов или ягод с сахаром. Этот вид еды нельзя считать основным и важно, чтобы он составлял не более 15% рациона. Если среднесуточный рацион человека составляет 2000 ккал, то на дополнительную еду должно приходиться порядка 200 ккал. Но каждое варенье отличается по калорийности, например, калорийность малинового варенья на сто грамм составляет от 230 до 284 калорий. Лучше не есть больше 50 граммов варенья», — объяснила врач.

При этом, по словам врача, нет самого полезного или вредного варенья.

«Если отвечать на вопрос, какое же варенье лучше выбрать, тут ответ: самое лучшее варенье — то, что вам нравится! Если вы покупаете варенье в магазине, внимательно изучите состав. Идеальный — ягоды или фрукты с сахаром без дополнительных добавок. Самый полезный десерт и идеальный для тех, кто следит за фигурой — замороженные ягоды или фрукты без сахара. Это может быть пюре (но без сахара) или целые ягоды. Лучше всего в заморозке вкусовые качества у малины, черники, облепихи, клюквы, лесной земляники, вишни. Эти ягоды не теряют свою форму и сохраняют полезные свойства», — заключила врач.

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