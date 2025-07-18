Врач рассказала о неожиданной пользе малинового варенья для сердца

Малиновое варенье содержит вещества, полезные для сердца и иммунной системы. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«В состав малины входят антиоксиданты — вещества, которые защищают клетки от повреждения свободными радикалами. Они помогают укрепить иммунитет и снижают риск развития некоторых заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых», — пояснила специалист.

Однако, по ее словам, из-за большого количества сахара малиновое варенье повышает риск развития кариеса, а также появления лишнего веса.

Врач посоветовала не употреблять варенье часто, поскольку, из-за повышения сахара в крови организм высвобождает большое количество инсулина, помогающего клеткам усваивать глюкозу. Со временем это может привести к диабету.

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