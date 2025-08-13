На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина выстрелил в живот женщине из окна дома в Воронеже

Житель Воронежа открыл стрельбу из окна и ранил в живот незнакомую женщину
Depositphotos

В Воронеже мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома и ранил женщину. Об этом сообщают «Вести. Воронеж».

Неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия на территории ЖК «Ботанический сад». Инцидент, по словам местных жителей, произошел еще в пятницу, 8 августа.

Стрелок находился на балконе и ранил оттуда прохожую, в результате женщину госпитализировали. По данным пресс-службы УМВД России по региону, она получила ранение живота.

«В настоящее время по данному факту проводится процессуальная проверка», — сообщили в ведомстве.

В комментариях под публикацией о стрельбе в местных пабликах говорится, что мужчина, открывший стрельбу, ранее уже был пойман на неадекватном поведении.

«Там из окна часто выбрасывают вещи, посуду и инструменты. Видимо, перешли на новый уровень и вооружились», – отметил комментатор.

Ране петербуржец открыл стрельбу в центре города из-за конфликта о выгуле собак.

