Слепота, отказ почек и кома: что было в составе чачи, убившей 10 человек в Сочи

Mash: в пробах смертельной чачи с рынка в Сочи нашли метанол

В пробах смертельно опасной чачи, которую продавали на Кубани, нашли метиловый спирт. По информации Mash, он попал в бутылки в составе сивушных масел. К летальному исходу могут привести всего 50 мл метанола, предупредил токсиколог. По словам очевидцев, чьи родственники погибли от отравления сочинской чачей, кустарный напиток приводил к судорогам, вспышкам в глазах, отказу внутренних органов и коме.

Предварительной причиной массового отравления «домашней» чачей (традиционным грузинским и абхазским алкогольным напитком из виноградных выжимок), которая продавалась на рынке «БаZар» (он же рынок «Казачий») в Адлере — пляжного района Сочи, стал метиловый спирт, сообщил Mash. Следы метанола нашли в пробах изъятой алкогольной продукции.

«В бутылки он [метиловый спирт] попал в составе сивушных масел, которые образуются при кустарном изготовлении вина и прочей чачи в масштабах «на продажу», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Также Mash выяснил, что один из абхазских торговцев, у которого изъяли 161 литр смертельно опасного напитка, регулярно отправлял свою продукцию по всей стране. В частности, одна из «посылок» следовала в Москву под видом «домашней чачи как у бабушки».

В результате отравления чачей, купленной на Кубани, уже погибло не менее 10 человек. Накануне в Сочи арестовали двух женщин, которые продавали на адлерском рынке домашнее вино и чачу. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ («Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, со смертельным исходом»).

Опасность метанола

Отличить этиловый и метиловый спирты практически невозможно — оба бесцветные и одинаково пахнут. Различие только в воздействии на организм — метанол в разы токсичнее и может привести к слепоте и смерти. А этанол — стандартный компонент всех алкогольных напитков.

Врач-терапевт высшей категории и токсиколог Алексей Водовозов в беседе с NEWS.ru объяснил, что угрозу представляет не столько сам метанол, сколько продукты его распада: он превращается в формальдегид, а затем — в муравьиную кислоту. Оба вещества являются мощными нейротоксинами, поражающими черепно-мозговые нервы, и именно поэтому наступает слепота, рассказал эксперт.

«Достаточно выпить буквально 50 мл метанола, и это может оказаться летальной дозой для большинства людей», — подчеркнул Водовозов.

Считать домашние спиртные напитки «натуральными» и безопасными — ошибочно, добавил токсиколог.

Яркие вспышки в глазах и судороги

По информации НТВ, суррогатный алкоголь унес сразу три жизни в одной семье. Мужчина по имени Всеволод в беседе с телеканалом рассказал, как потерял мать, бабушку и дядю. По его словам, родственники купили литр домашней чачи на рынке «Казачий» и отправились на базу отдыха. На следующее утро, после семейного застолья, появились жалобы на недомогание.

«Изначально была у них слабость, все время хотелось спать. Позже начались судороги, речь тихая, а потом и вовсе неразборчивая», — поделился он.

С признаками острой интоксикации семью экстренно госпитализировали в отделение реанимации. Но выжить удалось только одному человеку — жене дяди Всеволода.

Среди погибших — супруги Максим и Дарья Сметанины из Комсомольска-на-Амуре. Они отпраздновали окончание отпуска, выпив смертельную чачу. Утром в поезде, уже на пути домой, паре стало плохо. Женщина умерла до прибытия медиков в Воронеже, а мужчина «успел дотянуть» до больницы.

«Сначала потерял зрение, потом отказали почки. Впал в кому. Спасти его реаниматологам не удалось», — сообщил НТВ.

Две дочери супругов стали свидетелями трагедии и остались сиротами.

Родственница двух сестер из Коркино Челябинской области, которые выпили купленную в Адлере чачу, в беседе с Ura.ru перечислила симптомы отравления. У одной из женщин «болела голова, были яркие вспышки в глазах, судороги», ее состояние было «невменяемым». Вторая впала в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Обе в итоге скончались.

«Жертв может быть больше, в том числе среди туристов из разных регионов», — добавила официальный представитель МВД России Ирина Волк.