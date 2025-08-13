На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В сети похвалили мужчину, который бросил работу, чтобы поддерживать беременную жену

beauty-box/Shutterstock/FOTODOM

В соцсетях похвалили мужчину из Индии, который бросил работу, чтобы поддерживать свою беременную жену, пишет NDTV.

Индиец рассказал, что ушёл с работы с годовым доходом $144 тысячи, чтобы полностью посвятить себя поддержке жены во время ее беременности. Он отметил, что за семь лет, будучи бросившим колледж, сумел построить успешную карьеру и занимал высокую должность. После того, как супруга забеременела, он предложил ей уйти с работы на год, однако та решила продолжить трудиться, просто сократив часы. Тогда он принял решение сам оставить работу.

По его словам, это позволило ему взять на себя все домашние обязанности, ухаживать за садом, сопровождать жену на прогулках и приглашать родителей погостить.

«Хотел просто насладиться этой фазой», — дополнил мужчина, подчеркнув, что благодарен за возможность уйти с работы, зная, что всегда сможет вернуться на рынок благодаря опыту и связям.

История вызвала бурную реакцию среди комментаторов: часть пользователей похвалила его за приоритет семьи, другие выразили зависть, отмечая, что не каждый может позволить себе такой шаг.

Ранее стало известно, что вейпинг во время беременности меняет форму черепа ребенка.

