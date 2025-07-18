Стало известно, что вейпинг во время беременности меняет форму черепа ребенка

Стало известно, как вейпинг во время беременности влияет на ребенка, пишет New York Post.

В новом исследовании, опубликованном в научном журнале PLOS One, было выявлено, что воздействие компонентов жидкостей для электронных сигарет может негативно влиять на развитие плода во время беременности матери.

Исследование проводилось на беременных мышах, которых подвергали воздействию двух основных ингредиентов вейп-жидкостей — пропиленгликоля и глицерина. Эти вещества обычно используются как носители ароматизаторов и других компонентов в электронных сигаретах. В ходе эксперимента учёные обнаружили, что у потомства мышей, подвергшихся воздействию этих веществ, наблюдались изменения в развитии черепа и лица, несмотря на отсутствие никотина.

Результаты исследования особенно актуальны на фоне роста популярности вейпинга среди молодых людей, включая женщин в репродуктивном возрасте, отмечают эксперты. По данным специалистов, молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет чаще всего используют электронные сигареты. Это повышает риск воздействия данных веществ на плод, что может привести к серьёзным последствиям для развития ребенка.

Исследователи подчеркнули, что, несмотря на то, что электронные сигареты содержат меньше химических веществ, чем традиционные табачные изделия, их влияние на организм, особенно в период беременности, все еще недостаточно изучено. Ранее уже было доказано, что никотин может наносить вред развивающемуся мозгу, повышать риск преждевременных родов и низкой массы тела при рождении. Теперь же появилось доказательство того, что даже безникотиновый вейпинг может быть потенциально опасным.

Ранее в Британии открыли первую государственную больницу для зависимых от вейпа детей.