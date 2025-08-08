На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Хакасии мужчина обстрелял подростков, которые громко разговаривали

Недовольный шумом житель Абакана ранил подростка в спину из пневматики
true
true
true
close
Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Абакане мужчина открыл огонь в сторону подростков, которые шумели во дворе. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия.

Инцидент произошел 6 августа на улице Чертыгашева в столице республики. В дневное время трое подростков в возрасте 12 и 15 лет стояли возле гаражей и громко разговорили. Шум услышал 40-летний житель дома, находившийся в тот момент в состоянии алкогольного опьянения.

Он заявил, что если несовершеннолетние не успокоятся, ему придется воспользоваться оружием. Однако школьники проигнорировали угрозу, чем окончательно разозлили пьяного мужчину. Тогда он взял пневматическое ружье и выстрелил в сторону детей.

«Пуля попала в спину 12-летнего мальчика, причинив ему физическую боль», — говорится в сообщении.

Стрелка задержали сотрудники охранного предприятия, к которым обратились друзья пострадавшего. Далее хулигана передали в руки правоохранителей. Сейчас подозреваемый уже находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия).

Ранее петербуржец открыл стрельбу в центре города из-за конфликта о выгуле собак.

