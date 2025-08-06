Россиян предупредили о неожиданной опасности клещей

В 2025 году из-за укусов клещей к медикам обратились 484 тысячи россиян, сообщили в Роспотребнадзоре. Больше всего пострадавших — в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Томской областях, Пермском крае и Удмуртии. Почему клещи охотятся чаще, как они выбирают жертву, чем опасны даже незаражённые особи и можно ли заразиться без укуса — рассказала «Газете.Ru» Анна Перевощикова, эксперт Пермского Политеха.

Среди опасных для человека видов выделяются таежный, собачий и луговой клещи. Первый активен в лесных районах, особенно на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, и считается основным переносчиком энцефалита в России. Второй предпочитает жить рядом с животными и способен создавать колонии в местах обитания собак. Третий обитает на открытых участках — от полей до речных берегов, и может заражать людей даже через некипячёное молоко скота. Все трое могут быть переносчиками сразу нескольких заболеваний одновременно, что повышает риск заражения при одном укусе.

По данным Роспотребнадзора, в этом году зафиксировано более двух тысяч случаев клещевого энцефалита и почти 7500 случаев боррелиоза. Первое заболевание поражает нервную систему, может вызывать паралич, судороги и высокую температуру. Второе проявляется характерной кольцевидной сыпью и способно перейти в хроническую форму с поражением сердца, суставов и нервов. Лечение этих болезней эффективно только в первые дни после укуса, поэтому медлить опасно.

Паразиты выбирают своих жертв не случайно. Они чувствуют запах пота, тепло и углекислый газ, который мы выдыхаем. Особенно привлекают клещей мужчины с высоким уровнем тестостерона, беременные женщины и дети. Опасен даже неинфицированный клещ — повторные укусы могут вызывать тяжелые аллергические реакции, вплоть до отека Квинке.

Несмотря на распространенное мнение, полностью уничтожить клещей невозможно. Они обладают высокой плодовитостью и быстро восстанавливают популяцию даже после массовых обработок. Более того, эти существа играют определенную роль в экосистеме: перерабатывают растительные остатки, служат пищей для птиц, а экстракты их тел используются в медицине — от аллерготерапии до перспективных препаратов для лечения инсультов.

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