На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог раскрыла опасность переучивания левшей в детстве

Психолог Наумова заявила, что переученный в детстве левша будет хуже развиваться
true
true
true
close
Shutterstock

Левшей нельзя переучивать писать правой рукой, — дети будут хуже развиваться, а их мыслительные процессы — замедляться. Об этом «Газете.Ru» заявила детский психолог Наталья Наумова.

«Левшей не рекомендуется переучивать в детстве. Это не просто ручка менее развита, это особенно образом работает головной мозг. Если ребенка намеренно переучивать, то мы увидим, что будет очень сильное торможение в головном мозге, медлительность будет нарастать, и такой ребенок будет хуже развиваться, хуже формироваться, мыслительные операции будут замедленные, то есть это будет негативно сказываться на целом на развитии ребенка, на его психике, самооценке, делать ребенка менее успешным. Важно ребенка принять таким, какой он есть, и развивать обе руки», — сказала она.

Наумова отметила, что таким детям необходимо развивать оба полушария мозга, а родителям – не заострять на особенности внимание.

«Конечно, в мире правшей левшам не так удобно, потому что все приспособлено под правшей. Все, что мы можем сделать, — развивать межполушарные связи и стараться развить и правое, и левое полушарие оптимально. Также мы рекомендуем нейропсихологические упражнения, нейропсихологическую коррекцию таким деткам проходить, как профилактику, для того, чтобы оптимизировать работу мозга, и чтобы ребенок был успешным. И, конечно же, родителям важно не заострять внимание на этой особенности, поддерживать, ценить, хвалить и оберегать. Точно доказано, что переучивание негативно влияет на психику и мозг ребенка. Раньше так делали, потому что было мало данных и думали, что это единственный способ сделать ребенка нормальным. Но опыт показал, что это не так», — добавила она.

13 августа отмечается Международный день левшей. История даты началась с борьбы против многовековой дискриминации — в средние века леворуких считали пособниками дьявола — их преследовала инквизиция, а на Руси им запрещали свидетельствовать в судах.

В 1976 году активисты из США создали Международную конфедерацию левшей и опубликовали «Билль о левшах». Сам праздник официально учредили в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей. Поводом стал тот факт, что из-за рассчитанного на правшей оборудования на предприятиях работники-левши чаще получали травмы.

Ранее россиянам рассказали, как часто наследуется леворукость.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами