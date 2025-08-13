На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как часто наследуется леворукость

Врач Свирина: леворукость можно унаследовать с вероятностью 25%
true
true
true
close
Shutterstock

Левшество в 25% случаев наследуется генетически. В остальном левшество приобретается в процессе каких-то особенностей развития, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог, педиатр детской клиники «Будь Здоров» Елизавета Свирина.

«По данным исследований, примерно 25% левшей унаследовали эту особенность. Как правило, генетические левши отличаются повышенной возбудимостью, эмоциональностью. У таких детей с двух до семи лет пространственное представление формируется немножечко по-другому, как бы запаздывая», — объяснила врач.

По ее словам, многие пытаются решить эту проблему, переучивая ребенка пользоваться правой рукой. Но это ошибка: переучивать левшу нельзя ни в коем случае, особенно если леворукость уже укрепилась и ребенок хорошо пользуется левой рукой.

«Ни в коем случае не стоит переучивать левшу. Можно содействовать развитию межполушарных связей, чем и занимается нейропсихолог. Доминантный центр у левшей находится в правом полушарии. Никакими упражнениями или внушениями не добиться того, чтобы он появился в левом полушарии. Поэтому переучивание можно назвать насилием над ребенком: это только повысит стресс и усугубит его состояние», — рассказала врач.

Ранее россиянам назвали самую полезную окрошку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами