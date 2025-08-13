Россиянам рассказали, как часто наследуется леворукость

Левшество в 25% случаев наследуется генетически. В остальном левшество приобретается в процессе каких-то особенностей развития, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог, педиатр детской клиники «Будь Здоров» Елизавета Свирина.

«По данным исследований, примерно 25% левшей унаследовали эту особенность. Как правило, генетические левши отличаются повышенной возбудимостью, эмоциональностью. У таких детей с двух до семи лет пространственное представление формируется немножечко по-другому, как бы запаздывая», — объяснила врач.

По ее словам, многие пытаются решить эту проблему, переучивая ребенка пользоваться правой рукой. Но это ошибка: переучивать левшу нельзя ни в коем случае, особенно если леворукость уже укрепилась и ребенок хорошо пользуется левой рукой.

«Ни в коем случае не стоит переучивать левшу. Можно содействовать развитию межполушарных связей, чем и занимается нейропсихолог. Доминантный центр у левшей находится в правом полушарии. Никакими упражнениями или внушениями не добиться того, чтобы он появился в левом полушарии. Поэтому переучивание можно назвать насилием над ребенком: это только повысит стресс и усугубит его состояние», — рассказала врач.

