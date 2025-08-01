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Врач назвал главную причину проблем со сном

Врач Кудинов: неправильное время пробуждения вызывает проблемы со сном
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Проблемы со сном у людей чаще всего связаны не с засыпанием, а с неправильным временем пробуждения, потому что биологические часы запускаются с моментом пробуждения. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-сомнолог Павел Кудинов.

По его словам, для гигиены сна важно соблюдать режим. Если человек начнет вставать в одно и то же время, то он будет засыпать также примерно в одно время.

«Нужно рассчитывать время сна, исходя из того, что средняя его продолжительность — шесть–восемь часов. Выберем нечто среднее — семь часов. Соответственно, если вы встаете в 7 утра, то раньше 12 ложиться бессмысленно. А если человек встает в 9, то до 12 ложиться ему тоже бессмысленно — он просто проведет время в кровати без сна», — пояснил Кудинов.

Чтобы нормализовать сон, врач посоветовал скорректировать время пробуждения. Помимо этого, важно отказаться от просмотра новостей, телевизора и телефона перед сном.

Диетолог Аманда Фигейредо из Университета Сан-Паулу до этого говорила, что кофе может мешать засыпанию, если последнюю чашку напитка человек выпивает менее, чем за шесть часов до сна. Кофеин является стимулятором центральной нервной системы — он повышает умственную и физическую работоспособность, снижает чувство усталости. Однако это вещество также блокирует выработку мелатонина — гормона сна, что провоцирует сложности с засыпанием.

Ранее врач рассказал, в каких случаях сон на спине становится опасным.

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