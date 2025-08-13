В Пермском крае под окнами дома обнаружили новорожденную девочку

В Березниках новорожденного нашли под окнами дома, его не спасли

В Пермском крае следователи выясняют обстоятельства инцидента с младенцем. Об этом сообщает kp.ru.

О произошедшем стало известно после того, как жители Бережников на улице Мира обнаружили новорожденного, который лежал около пятиэтажного дома. Прибывшие на место медики спасти пострадавшего не смогли.

Как рассказала одна из свидетельниц, когда она возвращалась домой с работы, обратила внимание на полицию и медиков.

«Я так понимаю, искали маму ребенка, если это чудовище вообще можно так назвать», – рассказала женщина.

Предположительно, мать ребенка – выпускница девятого класса. По предварительным данным, она проживает в квартире на пятом этаже, вместе с сестрой и матерью.

По словам очевидицы, это была девочка. Исходя из анатомических особенностей, женщина сделала вывод, что пострадавшая была доношенной.

Следователи проводят процессуальную проверку.

