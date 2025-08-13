На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Пермском крае под окнами дома обнаружили новорожденную девочку

В Березниках новорожденного нашли под окнами дома, его не спасли
true
true
true
close
Shutterstock

В Пермском крае следователи выясняют обстоятельства инцидента с младенцем. Об этом сообщает kp.ru.

О произошедшем стало известно после того, как жители Бережников на улице Мира обнаружили новорожденного, который лежал около пятиэтажного дома. Прибывшие на место медики спасти пострадавшего не смогли.

Как рассказала одна из свидетельниц, когда она возвращалась домой с работы, обратила внимание на полицию и медиков.

«Я так понимаю, искали маму ребенка, если это чудовище вообще можно так назвать», – рассказала женщина.

Предположительно, мать ребенка – выпускница девятого класса. По предварительным данным, она проживает в квартире на пятом этаже, вместе с сестрой и матерью.

По словам очевидицы, это была девочка. Исходя из анатомических особенностей, женщина сделала вывод, что пострадавшая была доношенной.

Следователи проводят процессуальную проверку.

Ранее в Таганроге пятилетний мальчик выпал из окна квартиры на восьмом этаже.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами