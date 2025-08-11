На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Таганроге пятилетний мальчик выпал из окна квартиры на восьмом этаже

В Таганроге ребенок выпал с восьмого этажа вместе с москитной сеткой
Telegram-канал Ростовский Следком

В Ростовской области устанавливаются обстоятельства падения пятилетнего мальчика из окна многоэтажки, спасти ребенка не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в одной из многоэтажек в Таганроге, пятилетний мальчик остался без присмотра взрослых в комнате с открытым окном, забрался на подоконник и выпал из окна восьмого этажа вместе с москитной сеткой.

Спасти пострадавшего не удалось. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого в Ленинградской области трехлетний мальчик остался без присмотра и выпал из окна на пятом этаже. 26-летняя женщина оставила трехлетнего сына под присмотром двух других детей, старшему из которых шесть лет, а сама вышла в магазин. Малолетний вышел на кухню, облокотился на москитную сетку и выпал из окна с высоты около 15 метров. В результате ребенка с сотрясением мозга, ушибом легких и закрытой травмой живота в тяжелом состоянии доставили в районную больницу и поместили в реанимацию.

Ранее на Урале трехлетний ребенок в тяжелом состоянии доставлен в больницу после падения из окна.

