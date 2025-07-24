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Россиянам рассказали, чем аллергия отличается от пищевой непереносимости

Диетолог Соломатина: пищевая непереносимость может проявляться не сразу
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Microgen/Shutterstock/FOTODOM

Отличить аллергию от пищевой непереносимости непросто из-за схожести симптомов. В данном случае необходимо отслеживать реакцию иммунной системы на белок. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Саломатина.

К слову, заведующая кафедрой клинической иммунологии, аллергологии и адаптологии Российского университета дружбы народов Наталья Татаурщикова в интервью газете «Известия» напомнила, что июль и август — особенно сложный период для аллергиков из-за активного пыления сорных трав — полыни и амброзии, которые теперь встречаются не только в южных регионах, но и в средней полосе РФ.

«Непереносимость нужно отслеживать. Аллергия же происходит моментально и является серьезным сигналом, который может привести к анафилактическому шоку», — объяснила Соломатина.

Она добавила, что непереносимость может долгое время никак не проявляться или показываться себя отличными от аллергии симптомами, например, расстройством желудочно-кишечного тракта.

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина до этого говорила, что особенно опасной является аллергия на лекарственные препараты. По ее словам, если заболевание возникло в раннем детстве, оно может проявиться и через 50 лет, причем мгновенно, например, в виде анафилактического шока.

Ранее россиян предупредили об опасном материале, который может содержаться в подушках.

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