На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач ответил, может ли акне возникать из-за проблем с ЖКТ

Врач Быканов: появление акне не связано с проблемами с ЖКТ
true
true
true
close
Shutterstock

Мнение о том, что акне появляется на коже из-за проблем с внутренними органами, в том числе с желудком, является мифом. Об этом kp.ru рассказал главврач клиники доказательной медицины в сфере дерматологии и косметологии, врач-дерматовенеролог, косметолог Александр Быканов.

«На сегодня четко доказано: акне, розацеа, себорейный дерматит и т.д. — самостоятельные заболевания кожи. Если у человека параллельно с угревой сыпью есть нарушения работы ЖКТ, то лечение желудка самого по себе не избавит от акне», — отметил врач.

Однако, по его словам, гормональные колебания могут усугубить состояние, особенно у подростков. В зрелом возрасте акне может усугубляться, например, при синдроме поликистозных яичников, добавил эксперт.

Быканов уточнил, что для лечения проблемы важно обратиться к врачу, который назначит лечение.

Кандидат медицинских наук, врач-косметолог, главный врач Центра лазерной дерматокосметологии DOCLASER Кирилл Новиков до этого рассказал «Газете.Ru», что акне в зрелом возрасте может быть вызвано нарушением работы яичников.

Ранее врач рассказал, как лечить акне в зрелом возрасте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами