Врач ответил, может ли акне возникать из-за проблем с ЖКТ

Врач Быканов: появление акне не связано с проблемами с ЖКТ

Мнение о том, что акне появляется на коже из-за проблем с внутренними органами, в том числе с желудком, является мифом. Об этом kp.ru рассказал главврач клиники доказательной медицины в сфере дерматологии и косметологии, врач-дерматовенеролог, косметолог Александр Быканов.

«На сегодня четко доказано: акне, розацеа, себорейный дерматит и т.д. — самостоятельные заболевания кожи. Если у человека параллельно с угревой сыпью есть нарушения работы ЖКТ, то лечение желудка самого по себе не избавит от акне», — отметил врач.

Однако, по его словам, гормональные колебания могут усугубить состояние, особенно у подростков. В зрелом возрасте акне может усугубляться, например, при синдроме поликистозных яичников, добавил эксперт.

Быканов уточнил, что для лечения проблемы важно обратиться к врачу, который назначит лечение.

Кандидат медицинских наук, врач-косметолог, главный врач Центра лазерной дерматокосметологии DOCLASER Кирилл Новиков до этого рассказал «Газете.Ru», что акне в зрелом возрасте может быть вызвано нарушением работы яичников.

