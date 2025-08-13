На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Алтае пуля отрикошетила от забора и попала ребенку в шею, девочка не выжила

На Алтае девочка не выжила, получив ранение из-за отрикошетившей от забора пули
Depositphotos

В Алтайском крае 11-летнюю девочку не спасли после случайного попадания пули в шею. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в селе Староглушенка. По данным следствия, 13-летний мальчик выстрелил из пневматического ружья в забор, однако пуля отрикошетила и попала в шею ребенку, который стоял рядом. Прибывшие на место медики оказали помощь, но девочка не выжила.

По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело.

«В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», – сообщается в публикации.

До этого в Приморье произошла стрельба, в которой пострадал школьник. У местного жителя произошел конфликт с мужчиной, который в тот момент находился рядом со своим сыном. В какой-то момент первый выстрелил в оппонента, но попал в грудь подростку. Пострадавшему оказали помощь, он выжил.

Ранее петербуржец открыл стрельбу в центре города из-за конфликта о выгуле собак.

