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Россиянин выстрелил в мужчину, но попал в грудь его 15-летнему сыну

В Приморье мужчина ранил в грудь подростка, стреляя в его отца
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Житель Приморья случайно выстрелил из пистолета в несовершеннолетнего из-за ссоры с его отцом, сообщает краевая прокуратура.

Вечером 1 августа в районе улицы Мишенной в Уссурийске произошел конфликт между двумя местными жителями. Один из них, мужчина 1963 года рождения, выстрелил из травматического оружия, пытаясь попасть в соперника, но случайно ранил в грудь его 15-летнего сына.

Подросток был своевременно госпитализирован и получил необходимую медицинскую помощь.

СК уже возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. Расследование находится под контролем прокуратуры. Также ведомство проверит, насколько эффективно действуют органы профилактики, а также условия жизни и воспитания участников конфликта.

До этого мигранты и пытавшийся примирить их мужчина устроили конфликт со стрельбой в Петербурге. По предварительной информации, молодые люди выпивали в кафе на Южном шоссе, и в какой-то момент между ними произошел конфликт. Разнять молодых людей попытался 33-летний мужчина, который затем выстрелил в воздух из своего травматического пистолета. Прибывшие на место полицейские задержали всех троих. Отмечается, что у россиянина был травматический пистолет Grand Power. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье о хулиганстве.

Ранее мужчина ранил подростка шампуром в Ставропольском крае.

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