Появились подробности о планировании теракта в «Крокусе»

РИА: теракт в «Крокусе» планировалось устроить на концерте, но он задержался
true
true
true
close
Bulkin Sergey/Global Look Press

Террористы хотели напасть на посетителей концертного зала «Крокус Сити Холл» во время выступления группы «Пикник», но оно задержалось на 20 минут. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что злоумышленники в 18:30–19 часов вынесли из квартиры оружие и направились к концертному залу. Припарковавшись, они зашли в помещение, где в кафе выпили кофе, вернулись в машину и стали ожидать начала концерта.

Мероприятие, которое должно было начаться в 20:00, было перенесено на 20 минут. Исполнители теракта не знали об этом и начали стрельбу примерно в 20:00, говорится в материалах.

В связи с переносом концерта музыканты на сцену не вышли. Исполнители теракта специально узнавали у билетного спекулянта, какое из мероприятий в «Крокусе» будет самым длительным, один из них за час до нападения купил билет на концерт группы «Пикник» за 7 тыс. руб.

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 граждан. Подозреваемых задержали на следующий день после нападения. По информации следствия, их перехватили в Брянской области при попытке пересечь российско-украинскую границу.

Ранее сообщалось, что один из исполнителей теракта в «Крокусе» улыбался, когда стрелял в людей.

