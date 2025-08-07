Генпрокуратура оспорила подсудность дела об имуществе экс-главы ВС Адыгеи

Генпрокуратура РФ выразила сомнения в объективности судов Краснодара и Адыгеи при рассмотрении иска об обращении в доход государства имущества экс-председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова и его родственников. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Четвертый кассационный суд назначил на 13 августа рассмотрение заявления о передаче дела. Иск, подписанный первым замгенпрокурора Анатолием Разинкиным, первоначально поступил в Октябрьский райсуд Краснодара с предварительным слушанием 12 августа.

Основанием для изменения подсудности стала часть 2 статьи 33 ГПК РФ — «невозможность рассмотрения дела в принявшем его суде».

Рустем Трахов, сын экс-председателя ВС Адыгеи и один из ответчиков по иску, с 2015 года занимал должность заместителя председателя Ленинского районного суда Краснодара, а в 2018 году возглавил Прикубанский районный суд. В 2024 году он подал документы на продление полномочий председателя суда в краевую квалификационную коллегию судей, но позднее отозвал ходатайство. В настоящее время Рустем Трахов является судьей Прикубанского районного суда Краснодара.

5 августа сообщалось, что Генеральная прокуратура РФ намерена добиться конфискации сотен объектов недвижимости, принадлежащих Трахову и членам его семьи. Надзорное ведомство считает, что активы Трахова и его родственников имеют коррупционное происхождение. В связи с этим первый заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин подал иск в Октябрьский районный суд Краснодара. Основными ответчиками по нему выступают Трахов и его сын Рустем, являющийся действующим судьей Прикубанского районного суда.

Генпрокуратура установила, что супруга Трахова-старшего приобрела 25 объектов недвижимости, а ее отец — 24. Дочь судьи Сусана купила 68 объектов недвижимости. Общая стоимость всей недвижимости, которой владеет семья Трахова, а также номинальные владельцы, превышает 2 млрд рублей. По мнению надзорного ведомства, приобрести ее на законные доходы было невозможно.

Ранее бывший глава районов Казани лишился имущества на 437 млн рублей.