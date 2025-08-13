В Красноярске пьяный водитель, пытаясь скрыться от полицейских, протаранил машину ДПС

В Красноярске водитель автомобиля Nissan, игнорируя требование полиции об остановке, спровоцировал погоню и повредил служебный автомобиль ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону, передает РЕН ТВ.

Сотрудники ГИБДД начали преследование после того, как автомобиль Nissan Bluebird резко увеличил скорость. В ходе движения водитель многократно нарушал ПДД.

«Инспектор произвел предупредительный выстрел в воздух, после чего выстрелил в колесо транспортного средства. Водитель попытался скрыться задним ходом и совершил столкновение с автомобилем ДПС», — уточнили в ведомстве.

Задержанный 24-летний житель Красноярска находился в состоянии опьянения. Ранее он был лишен водительских прав на 1,5 года за управление ТС в нетрезвом состоянии по решению суда. Уголовное дело возбуждено по статье «Невыполнение требования об остановке».

30 июля на севере Москвы сотрудники Госавтоинспекции со стрельбой задержали водителя, который проигнорировал требование об остановке и пытался скрыться. Водитель черной Toyota Camry вилял по дороге и врезался в два патрульных автомобиля. Нарушителя, 22-летнего москвича, задержали на улице Сальвадора Альенде. Водитель с признаками опьянения отказался от медосвидетельствования.

Ранее автомобиль с гаишниками перевернулся в Подмосковье и попал на видео.