Автомобиль с гаишниками перевернулся в Подмосковье и попал на видео

В Подмосковье на видео попало авто гаишников после мощного кульбита

В городе Дмитрове Московской области перевернулся патрульный автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Шевроле» влетел в боковую часть служебной машины. На кадрах – последствия аварии. К месту происшествия уже прибыли сотрудники ГАИ. Предварительно, пострадавших нет. Обстоятельства случившегося уточняются», — рассказали очевидцы.

На опубликованных в сети кадрах видно, что патрульный автомобиль лежит на крыше на проезжей части, при этом на месте ДТП собралась толпа.

До этого сообщалось, что на въезде в Армавир (Краснодарский край) грузовик протаранил патрульный автомобиль ДПС. В результате ДТП пострадали двое инспекторов, они госпитализированы. На кадрах с последствиями аварии видно, что у патрульного автомобиля практически раздавлен кузов: разбит багажник, задняя ось сместилась в салон и оказалась на уровне задних сидений. Также у машины разбита передняя часть. Перед аварийной машиной стоит большегрузная фура с полуприцепом.

Ранее в Краснодаре подросток-самокатчик перелетел через кабину мини-грузовика и оказался в кузове.