Погоня со стрельбой за нарушителем ПДД на улицах Москвы попала на видео

В Москве водитель протаранил два автомобиля ДПС при погоне и попал на видео

На севере Москвы сотрудники Госавтоинспекции со стрельбой задержали водителя, который проигнорировал требование об остановке и пытался скрыться. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Сотрудники ДПС попытались остановить машину с разбитым бампером на Ленинградском проспекте.

«Включив специальные световые и звуковые сигналы, полицейские начали преследование. В связи с тем, что правонарушитель совершил несколько столкновений с патрульным автомобилем, опасно маневрировал и создавал угрозу для жизни других участников дорожного движения, было принято решение о применении оружия для остановки машины», — написала Волк.

На кадрах с видеорегистратора, установленного в патрульной машине, видно, что водитель черной Toyota Camry вилял по дороге и врезался в два патрульных автомобиля. Нарушителя, 22-летнего москвича, задержали на улице Сальвадора Альенде. Водитель с признаками опьянения отказался от медосвидетельствования. На него составлено восемь административных протоколов. Суд заключил молодого человека под арест на 8 суток.

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