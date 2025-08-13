Почти половина работодателей в России сделали обучение персонала приоритетом

Согласно исследованию hh.ru, обучение и развитие сотрудников стало одним из приоритетов для 41% российских работодателей в 2025 году. Это направление отмечают как собственники бизнеса (38%), так и руководители подразделений (44%) и HR-директора (44%).

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Такое внимание к развитию персонала объясняется продолжающимся кадровым дефицитом: 40% работодателей отмечают нехватку специалистов с нужными навыками, а 52% сталкиваются с завышенными ожиданиями соискателей по зарплате и условиям работы.

Наиболее остро дефицит ощущается в ИТ, тяжелой промышленности и логистике. При этом бизнес все чаще делает ставку на навыки: 65% работодателей в первую очередь обращают внимание на наличие у кандидатов конкретных умений, нужных для роли. А 68% используют навыкоцентричный подход хотя бы частично.

Марина Дорохова, руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru:

«Сегодня многие компании испытывают сложности не только из-за отсутствия подходящих кандидатов, а еще из-за неэффективной оценки навыков. Особенно это касается начинающих специалистов, которые не всегда могут грамотно «упаковать» свои умения. Переоценка требований — еще одна причина, по которой работодатели упускают релевантных кандидатов».

Несмотря на растущий интерес к развитию персонала, компании продолжают тратить сотни тысяч рублей на внешние тесты и подрядчиков, не всегда получая соответствующую отдачу: средний бизнес тратит до 300 тыс. руб. в год на оценку 15–25 кандидатов; крупный бизнес — до 500 тыс. руб. и выше; малые компании часто не оценивают навыки вообще, рискуя нанимать вслепую.

Основными причинами неудовлетворенности компаний результатами обучения персонала являются: массовое тестирование без предварительного отбора кандидатов, отсутствие внутренней аналитики эффективности образовательных программ и приобретение дорогостоящих решений без четкого понимания их возможностей.

«Кроме того, работодатели рассказали, что основной недостаток корпоративного обучения на данный момент — это отсутствие контакта с преподавателем. На это жалуются более трети компаний (38%). Также отмечается нехватка самодисциплины у работников (35%) и недостаточное количество практических занятий (35%) для освоения отдельных навыков. Таким образом, корпоративное обучение — это не панацея, а скорее важный инструмент развития кадрового потенциала работников. Но для качественного поиска кадров и развития бизнеса нужны уже готовые специалисты с подтвержденными навыками. Навыкоцентричный подход позволяет бизнесу экономить без потери качества подбора. А когда навыки кандидатов оцениваются объективно и системно — это снижает и расходы, и риски ошибочного найма», — отмечает Дорохова.

