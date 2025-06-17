Работодатели назвали самых раздражающих подчиненных

В топ-5 самых раздражающих подчиненных вошли менеджеры по продажам (31%), представители клиентского сервиса (27%), маркетологи и рекламщики (21%), а также оказались финансисты, бухгалтеры и специалисты по закупкам (20%), выяснили сервис по поиску работы Зарплата.ру и аналитики ИТ-колледжа Хекслет по результатам опроса, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Работодатели прежде всего не готовы терпеть перекладывание ответственности на других (63%). Опрошенные преимущественно отмечают, что для них «красными флагами» являются невнимательность (57%), непунктуальность и нежелание выполнять определенные задачи (51%), а также отсутствие самоорганизованности (44%) и нежелание развиваться (36%). Самыми ценными, напротив, стали навыки командной работы (60%), грамотная коммуникация (47%), а также креативность и использование новых технологий (32%).

Почти половина руководителей пытаются решить проблему с сотрудником через личное общение (48%). При этом еще 22% готовы подобрать ему обучение, если это будет необходимо, а 19% делегировать ментора или куратора в рамках компании. По заверениям 92% опрошенных руководителей, они готовы помочь сотрудникам в дополнительном развитии, если увидят у них соответствующее желание.

Половина опрошенных (50%) готовы потратить на обучение одного сотрудника в рамках курса до 25 тысяч рублей, а треть (36%) готовы заплатить больше – от 25 до 50 тысяч рублей. Наиболее популярными форматами являются обучение внутри компании (55%), на втором месте – курсы и обучающие мероприятия (22%). Еще 20% заявляют, что готовы потратить деньги на усмотрение самого сотрудника.

Три четверти опрошенных руководителей готовы поощрять сотрудников, которые смогут улучшить или оптимизировать работу своего отдела, если это принесет какую-то прибыль. Еще 21% респондентов выделят деньги, если система, которую придумает сотрудник, позволит ему и его коллегам заниматься другими задачами. В рамках поощрений руководители рассматривают разовую выплату (37%), выплата премиальных (36%) или процент за использование разработанной сотрудником системы (27%).

«На рынке труда ощущается нехватка многих категорий специалистов, поэтому работодатели ценят тех сотрудников, которые придумывают нестандартные решения для снижения остроты дефицита кадров. Однако разработка подобных систем требует определенной насмотренности и опыта, поэтому сейчас многие студенты начинают работать и стажироваться со второго/третьего курса, чтобы быть наиболее эффективными при выходе на рынок вакансий», – отметил Антон Васильев, директор ИТ-колледжа Хекслет.

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