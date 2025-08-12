В Москве в открытом бассейне волосы ребенка затянуло в трубу

В Москве школьница нырнула в открытый бассейн и застряла в трубе

В Москве девочка-подросток едва не захлебнулась в открытом бассейне, волосы ребенка затянуло в трубу. Об этом в Telegram-канале сообщает столичная прокуратура.

Инцидент произошел в открытом бассейне развлекательного комплекса по улице Генерала Тюленева, 12-летняя девочка нырнула, под водой ее волосы затянуло в трубу, находящуюся в нижней части чаши бассейна.

Мать и сотрудники комплекса достали ребенка из воды. Несовершеннолетняя госпитализирована, подробности о ее состоянии неизвестны. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого в рязанском аквапарке «Окская жемчужина» мальчика затянуло в систему фильтрации в детском бассейне. Пострадавшего спасли очевидцы, они сумели вытащить его из воды. Мальчика пришлось госпитализировать.

Ранее в Новосибирской области мальчика затянуло в водопад.