Россиянкам рассказали, у кого высок риск возникновения послеродовой депрессии

Практикующий семейный и перинатальный психолог, кандидат психологических наук Нателла Колобова в колонке для ЕАН рассказала, как отличить послеродовую депрессию от обычного подавленного состояния и как справиться с этой проблемой молодой маме.

Она отметила, что 50-80% женщин сталкиваются с так называемыми «голубыми блюзами» — снижением настроения в первую неделю после родов. Это связано с резкой перестройкой гормонального фона. По ее словам, данное состояние не требует лечения, но важно обеспечить женщине поддержку и понимание.

«Еще у 20-30% женщин наблюдаются легкие или умеренные депрессивные состояния, требующие психотерапии. В 0,2-1% случаев после родов могут развиться тяжелые послеродовые депрессии или мании, требующие вмешательства психиатра», — продолжила специалист.

В группу риска попадают женщины, у которых есть трудности в отношениях с матерью или отцом ребенка, финансовые затруднения, отягощенный анамнез, а также идеалистические представления о материнстве и младенчестве, добавила Колобова.

До этого эксперты Детской больницы Энн и Роберта Х. Лури в США предложили ввести обязательный скрининг на признаки психоэмоционального стресса у мужчин, ставших отцами.

Поводом для заявления стало крупное систематическое исследование, показавшее, что депрессия, тревожность и стресс у отцов в перинатальный период (до и после рождения ребенка) негативно сказываются на когнитивном, эмоциональном, речевом и социальном развитии детей.

Ранее психолог объяснила, какие факторы могут мешать матери полюбить ребенка.