На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянкам рассказали, у кого высок риск возникновения послеродовой депрессии

Психолог Колобкова: послеродовой депрессии подвержены около 30% женщин
true
true
true
close
PhotographyByMK/Shutterstock/FOTODOM

Практикующий семейный и перинатальный психолог, кандидат психологических наук Нателла Колобова в колонке для ЕАН рассказала, как отличить послеродовую депрессию от обычного подавленного состояния и как справиться с этой проблемой молодой маме.

Она отметила, что 50-80% женщин сталкиваются с так называемыми «голубыми блюзами» — снижением настроения в первую неделю после родов. Это связано с резкой перестройкой гормонального фона. По ее словам, данное состояние не требует лечения, но важно обеспечить женщине поддержку и понимание.

«Еще у 20-30% женщин наблюдаются легкие или умеренные депрессивные состояния, требующие психотерапии. В 0,2-1% случаев после родов могут развиться тяжелые послеродовые депрессии или мании, требующие вмешательства психиатра», — продолжила специалист.

В группу риска попадают женщины, у которых есть трудности в отношениях с матерью или отцом ребенка, финансовые затруднения, отягощенный анамнез, а также идеалистические представления о материнстве и младенчестве, добавила Колобова.

До этого эксперты Детской больницы Энн и Роберта Х. Лури в США предложили ввести обязательный скрининг на признаки психоэмоционального стресса у мужчин, ставших отцами.

Поводом для заявления стало крупное систематическое исследование, показавшее, что депрессия, тревожность и стресс у отцов в перинатальный период (до и после рождения ребенка) негативно сказываются на когнитивном, эмоциональном, речевом и социальном развитии детей.

Ранее психолог объяснила, какие факторы могут мешать матери полюбить ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами