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Психолог объяснила, какие факторы могут мешать матери полюбить ребенка

Психолог Ковалевская: усталость может мешать матери полюбить ребенка
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Depositphotos

Усталость, тяжелые роды, отсутствие поддержки, послеродовая депрессия могут быть причинами, которые могут мешать женщине полюбить своего новорожденного ребенка. Об этом kp.ru рассказала клинический психолог, телесный терапевт Анна Ковалевская.

«Природа заинтересована в сохранении жизни ребенка, а он у человека совсем беспомощный. Значит, эволюционно необходимо, чтобы женщина любила своего малыша. Это биологический закон, он должен быть непреложен. Но иногда это не срабатывает», — уточнила эксперт.

Эксперт Лаборатории «Гемотест» врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала газете «Известия», что депрессия — это не просто «плохое настроение», а серьезное расстройство, которое сильно снижает уровень жизни.

Ковалевская отметила, что причиной отсутствия любви могут выступить сложные обстоятельства, при которых появился ребенок, например, если он был нежеланным. Кроме того, влияние оказывают социальные установки. Однако психолог подчеркнула, что отсутствие мгновенной любви — это не приговор.

Детский омбудсмен по Республике Татарстан Ирина Волынец до этого обратилась в Государственную думу РФ с предложением дополнить систему обязательного медицинского страхования (ОМС) программой восстановления женщин после родов. По ее мнению, услуга должна включать комплексное медицинское сопровождение матери.

Ранее в России предложили запустить программу послеродового патронажа женщин.

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