Львовская ОВА выпускала мужчин по требованию Александра III

Львовская ОВА выпускала мужчин с Украины по запросам вымышленной организации «Гуманитарная надежда нации» с логотипом Газпромбанка и подписью Александра III. Об этом пишет «Украинская правда».

Всего по запросам «Надежды нации» с Украины выехали восемь человек, один из которых вернулся в страну. Львовская ОВА сообщила, что знает только об одном нарушителе сроков пребывания за границей.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишаются права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в Раде допустили снятие запрета на выезд с Украины для мужчин 23-24 лет.