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Ученые раскрыли тайну 14000-летних «щенков» из Сибири

QuatRes: в Якутии нашли мумии двух молодых волчиц времен ледникового периода
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University of York

Международная команда ученых из России, Германии, Великобритании и других стран разгадала загадку мумифицированных животных, обнаруженных в сибирской вечной мерзлоте. Генетический анализ показал, что находки, которые первоначально считались древнейшими одомашненными собаками, на самом деле являются волчатами, жившими 14-15 тыс. лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Quaternary Research (QuatRes).

Команда установила, что мумии принадлежат двум сестрам-волчицам возрастом несколько месяцев, которых выкопали из мерзлоты рядом с поселением Тумат в Якутии.

«Хотя многие будут разочарованы, что это не собаки, эти находки дают уникальную возможность изучить волков ледникового периода», — отметили исследователи.

Анализ содержимого желудка показал, что детеныши питались мясом шерстистого носорога и трясогузки, но при этом все еще находились на молочном вскармливании.

Особый интерес ученых вызвало обнаружение рядом с волчатами обработанных костей мамонта. Первоначально это навело специалистов на мысль о возможном взаимодействии с людьми, однако новые данные не подтвердили эту гипотезу.

Причина гибели волчат остается загадкой. Ученые предполагают, что они могли стать жертвами обрушения подземной берлоги.

Открытие имеет важное значение для понимания эволюции волков и процесса одомашнивания собак. Генетический анализ подтвердил, что туматские волчата принадлежали к вымершей популяции, не связанной с современными собаками.

Ранее в России изучили мумию саблезубого тигренка из вечной мерзлоты.

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